План по сотрудничеству до 2028 года подписали Беларусь и Новгородская область

Министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Студнев и первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов во время пятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области России обсудили торгово-экономическое сотрудничество и реализацию дорожной карты на 2023−2026 годы. Кроме того, стороны рассказали о реализованных проектах в строительной, сельскохозяйственной, промышленной, образовательной сферах. Были также сформированы предложения по поставкам товаров и оказанию услуг.