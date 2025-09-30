План по сотрудничеству до 2028 года подписали Беларусь и Новгородская область

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Новгородская область России подписали сегодня план мероприятий на 2026−2028 годы по реализации соглашения между о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минстройархитектуры.
Министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Студнев и первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов во время пятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области России обсудили торгово-экономическое сотрудничество и реализацию дорожной карты на 2023−2026 годы. Кроме того, стороны рассказали о реализованных проектах в строительной, сельскохозяйственной, промышленной, образовательной сферах. Были также сформированы предложения по поставкам товаров и оказанию услуг.
По итогам рабочей встречи министр архитектуры и строительства Александр Студнев и первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов подписали план мероприятий на 2026−2028 годы по реализации соглашения между Беларусью и Новгородской областью России о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. -0-