Реал разгромил Кайрат в Казахстане благодаря хет-трику Мбаппе

Основным творцом победы стал Килиан Мбаппе, который отличился трижды — на 25-й минуте с пенальти, а также на 52-й и 74-й минутах. Помимо него по одному голу на свой счёт записали Эдуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3). Примечательно, что голевую передачу на второй гол Мбаппе отдал голкипер «Реала» Тибо Куртуа, став лишь вторым вратарём в истории мадридского клуба, кто ассистировал в Лиге чемпионов после Сантьяго Каньисареса в 1997 году.