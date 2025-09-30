Суд Амстердама принял решение оставить футболиста Промеса под стражей

Апелляционный суд в Амстердаме вынес постановление о продлении срока содержания под стражей бывшего игрока московского «Спартака» и национальной сборной Нидерландов Квинси Промеса, о чем сообщила газета De Telegraaf.
Во вторник прошло предварительное слушание по апелляции Промеса. По информации от прокуратуры, существует опасность, что футболист может скрыться, так как, согласно заявлению суда, Промес «избегал судебного разбирательства», находясь в Дубае. Указано, что следующее заседание суда состоится не позднее, чем через три месяца.
Ранее Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум эпизодам: нанесение ножевого ранения двоюродному брату и контрабанда наркотических веществ. По первому делу ему было назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, по второму — 6 лет тюремного заключения. Впоследствии футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса подали апелляцию на данное решение в Апелляционный суд Амстердама.
Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По сообщениям СМИ, он фигурировал в качестве обвиняемого по делу о ДТП. Производство по этому делу было прекращено 1 мая, однако в тот же период он был задержан по запросу прокуратуры Нидерландов, которая направила требование о его экстрадиции. Затем появилась информация, что нидерландский футболист был освобожден, начал играть за местный клуб «Юнайтед» и получил статус резидента ОАЭ. В июне 2025 года футболист был доставлен в Нидерланды.
Промесу 33 года. Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе московской команды он завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем кубка и суперкубка страны.