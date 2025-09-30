Суд Амстердама принял решение оставить футболиста Промеса под стражей

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По сообщениям СМИ, он фигурировал в качестве обвиняемого по делу о ДТП. Производство по этому делу было прекращено 1 мая, однако в тот же период он был задержан по запросу прокуратуры Нидерландов, которая направила требование о его экстрадиции. Затем появилась информация, что нидерландский футболист был освобожден, начал играть за местный клуб «Юнайтед» и получил статус резидента ОАЭ. В июне 2025 года футболист был доставлен в Нидерланды.