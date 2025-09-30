Ричмонд
Суд арестовал руководителя Росгвардии Северной Осетии Валерия Голоту

Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота был арестован по решению Ленинского районного суда. Об этом во вторник проинформировала объединённая пресс-служба судов региона.

Источник: Life.ru

«Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, до 28 ноября 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что судебное заседание в настоящее время продолжается, и судья рассматривает материалы в отношении других фигурантов этого дела.

Напомним, накануне Валерий Голота был задержан правоохранительными органами. Поводом для задержания послужили подозрения в получении должностным лицом незаконного денежного вознаграждения. Операция по задержанию была проведена в утренние часы силами следователей Следственного комитета. В рамках дальнейшего расследования правоохранители задержали также нескольких других сотрудников данного учреждения.

