Суд арестовал руководителя Росгвардии Северной Осетии Валерия Голоту

Напомним, накануне Валерий Голота был задержан правоохранительными органами. Поводом для задержания послужили подозрения в получении должностным лицом незаконного денежного вознаграждения. Операция по задержанию была проведена в утренние часы силами следователей Следственного комитета. В рамках дальнейшего расследования правоохранители задержали также нескольких других сотрудников данного учреждения.