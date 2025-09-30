Суд арестовал руководителя Росгвардии Северной Осетии Валерия Голоту

«Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, до 28 ноября 2025 года», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что судебное заседание в настоящее время продолжается, и судья рассматривает материалы в отношении других фигурантов этого дела.
Напомним, накануне Валерий Голота был задержан правоохранительными органами. Поводом для задержания послужили подозрения в получении должностным лицом незаконного денежного вознаграждения. Операция по задержанию была проведена в утренние часы силами следователей Следственного комитета. В рамках дальнейшего расследования правоохранители задержали также нескольких других сотрудников данного учреждения.
