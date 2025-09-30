Мужчина в Мурино встречает курьеров голым и начинает мастурбировать

Житель одного из домов в Мурино Ленинградской области из раза в раз встречает курьеров полностью обнаженным и выходит забирать заказ в одних шлепках. Некоторые доставщики жалуются на то, что мужчина начинает при них мастурбировать. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал «Мышеловка».