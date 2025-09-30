Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зенит в Казани обыграл Рубин, выиграв пятый подряд матч в Кубке России

Петербургский «Зенит» продолжил победное шествие в Кубке России, одержав пятую подряд победу в турнире. В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» был обыгран местный «Рубин» со счётом 1:0.

Источник: Life.ru

Единственный и решающий точный удар нанёс Лусиано Гонду на третьей минуте встречи.

Петербургская команда уже гарантировала себе выход в четвертьфинал «Пути РПЛ» с первого места в группе A, набрав максимальные 15 очков из 15 возможных. В заключительном туре группового этапа «Зенит» примет «Оренбург». «Рубин», имеющий в активе четыре очка, сыграет с грозненским «Ахматом» 22 октября.

Напомним, «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России после домашней победы над «Ахматом» в прошлом туре. Успех хозяевам принёс Александр Соболев, оформивший дубль.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.