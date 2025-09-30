Зенит в Казани обыграл Рубин, выиграв пятый подряд матч в Кубке России

Единственный и решающий точный удар нанёс Лусиано Гонду на третьей минуте встречи.
Петербургская команда уже гарантировала себе выход в четвертьфинал «Пути РПЛ» с первого места в группе A, набрав максимальные 15 очков из 15 возможных. В заключительном туре группового этапа «Зенит» примет «Оренбург». «Рубин», имеющий в активе четыре очка, сыграет с грозненским «Ахматом» 22 октября.
Напомним, «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России после домашней победы над «Ахматом» в прошлом туре. Успех хозяевам принёс Александр Соболев, оформивший дубль.
