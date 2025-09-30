Ричмонд
Скончалась актриса Римма Белякова

Актриса Римма Белякова скончалась в возрасте 88 лет.

Актриса Римма Белякова скончалась в возрасте 88 лет. О ее смерти сказали в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Белякова сыграла множество ролей в театре, среди которых Ольга («Три сестры») и Катя («Валентинов день»).

Актриса руководила кафедрой мастерства актера в Саратовском театральном училище (ныне Театральный институт Саратовской консерватории), среди ее учеников есть заслуженные артисты России.

