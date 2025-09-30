На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Ханов

Ранее на 89-м году жизни скончался актёр Геннадий Нилов, наиболее известный по роли физика в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два». О его смерти сообщила телеведущая Ника Стрижак, отметив, что завтра ему исполнилось бы 89 лет. В своём прощальном слове она охарактеризовала Нилова как красивого, скромного и достойного человека, подчеркнув, что именно таким его запомнит вся страна по знаменитой кинокартине.