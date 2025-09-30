«В хорошей форме благодаря дочке». 93-летняя минчанка стала участницей марафона по скандинавской ходьбе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 минчан элегантного возраста стали участниками марафона по скандинавской ходьбе, который прошел сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.
Марафон проводится ежегодно в преддверии Дня пожилых людей. В Минске местом притяжения стал парк имени Янки Купалы.
«С каждым годом количество участников марафона возрастает. Сегодня здесь собрались люди, проживающие в наших социальных пансионатах. Мы делаем все, чтобы люди старшего поколения могли реализовать свою активность и смогли позаботиться о своем здоровье», — рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская.
Один из участников марафона Михаил Окунев родился в 1946 году. «Каждый год я активно участвую в этом мероприятии. Начал жизнь с чистого листа, когда моя супруга ушла на небеса. Занимаюсь вокалом, танцами, хожу на все мероприятия. Только начинаю по-настоящему жить», — поделился он. Михаил Окунев подчеркнул, что никогда не поздно начать с чистого листа, но прежде нужно поставить перед собой цель.
Самой старшей участнице мероприятия — 93 года. Елизавета Самсонова принимает участие в марафоне уже второй раз. В этом году женщина преодолела маршрут длиною в 1 км. «У меня дочка спортсменка, мастер спорта. Она меня стимулировала. Благодаря ей я остаюсь в хорошей форме», — поделилась она.
С каждым годом желающих стать частью марафона по скандинавской ходьбе все больше. После дистанции, которая всем по силам, участников ждала насыщенная программа: танцы, интерактив и много общения. -0-
Фото БЕЛТА, minsknews.by.