«В хорошей форме благодаря дочке». 93-летняя минчанка стала участницей марафона по скандинавской ходьбе

Один из участников марафона Михаил Окунев родился в 1946 году. «Каждый год я активно участвую в этом мероприятии. Начал жизнь с чистого листа, когда моя супруга ушла на небеса. Занимаюсь вокалом, танцами, хожу на все мероприятия. Только начинаю по-настоящему жить», — поделился он. Михаил Окунев подчеркнул, что никогда не поздно начать с чистого листа, но прежде нужно поставить перед собой цель.