Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова сравнила детские сады в Калининграде и Швеции

Сити-менеджер назвала плюсы воспитания подрастающего поколения в России.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде малышей в детских садах воспитывают и развивают, в отличие от стран на другой стороне Балтики. Глава администрации Елена Дятлова сравнила подходы в подготовке дошколят.

По словам сити-менеджера, в Швеции детский сад — это просто место для присмотра за ребёнком. Калининград же вкладывается в развитие детей как будущих лидеров города и страны.

«Помню, мы были в Швеции и нам показывали развитие системы дошкольного образования. Там всё не так: там детский сад — это место, где за твоим ребёнком просто присматривают и точка», — заявила Дятлова.

Сити-менеджер подчеркнула, что сейчас в Калининграде дошкольные учреждения работают совсем иначе. Здесь развитие детей — приоритет и инвестиция в будущее.

«Сегодня наша система учреждений дошкольного образования на другом уровне. Потому что мы развиваем детей, вкладываемся в наше будущее. Эти дети будут управлять этим городом, этой страной, когда мы будем недееспособны. И какие будут наши дети, такое у нас будет будущее. Действительно, я не знаю более святой профессией, чем воспитатель, педагог, учитель», — подчеркнула глава администрации.

В Калининграде теперь нет очереди в детский сад, но не хватает воспитателей и поваров.