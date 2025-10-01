Дятлова сравнила детские сады в Калининграде и Швеции

В Калининграде малышей в детских садах воспитывают и развивают, в отличие от стран на другой стороне Балтики. Глава администрации Елена Дятлова сравнила подходы в подготовке дошколят.
По словам сити-менеджера, в Швеции детский сад — это просто место для присмотра за ребёнком. Калининград же вкладывается в развитие детей как будущих лидеров города и страны.
«Помню, мы были в Швеции и нам показывали развитие системы дошкольного образования. Там всё не так: там детский сад — это место, где за твоим ребёнком просто присматривают и точка», — заявила Дятлова.
Сити-менеджер подчеркнула, что сейчас в Калининграде дошкольные учреждения работают совсем иначе. Здесь развитие детей — приоритет и инвестиция в будущее.
«Сегодня наша система учреждений дошкольного образования на другом уровне. Потому что мы развиваем детей, вкладываемся в наше будущее. Эти дети будут управлять этим городом, этой страной, когда мы будем недееспособны. И какие будут наши дети, такое у нас будет будущее. Действительно, я не знаю более святой профессией, чем воспитатель, педагог, учитель», — подчеркнула глава администрации.
В Калининграде теперь нет очереди в детский сад, но не хватает воспитателей и поваров.