Северное сияние появилось в Подмосковье

Причиной северного сияния в центральной части стала произошедшая 28 сентября вспышка на Солнце, которая стала самой крупной с 19 июня. Исследователи ИКИ РАН уточнил, что взрыв был зафиксирован на фоне роста солнечной активности. С вечера 26 сентября увеличились количество и интенсивность вспышек, а 27 сентября зарегистрировали 19 событий за сутки, включая три вспышки класса M невысокой мощности.