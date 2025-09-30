Северное сияние появилось в Подмосковье

Жители Подмосковья во вторник, 30 сентября, сообщили, что в небе над регионом появилось северное сияние.
— Северное сияние вновь разгорается в Подмосковье, — передает Telegram-канал «Москва — новостная».
В ночью с 29 на 30 сентября северное сияние смогли увидеть жители Республики Татарстан, а также Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей. Ученые подчеркнули, что это явление никак негативно не влияет на организм человека.
Причиной северного сияния в центральной части стала произошедшая 28 сентября вспышка на Солнце, которая стала самой крупной с 19 июня. Исследователи ИКИ РАН уточнил, что взрыв был зафиксирован на фоне роста солнечной активности. С вечера 26 сентября увеличились количество и интенсивность вспышек, а 27 сентября зарегистрировали 19 событий за сутки, включая три вспышки класса M невысокой мощности.
23 сентября, на Солнце также зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности, и она уже направилась в сторону Земли. Доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», как повышение солнечной активности может повлиять на самочувствие людей.