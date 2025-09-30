Останки убитого и брошенного сослуживцами в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось идентифицировать по налоговой карте. От тела солдата, которое стало пищей для животных и насекомых, почти ничего не осталось. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».
— Если вы еще на связи с вашим отцом, мужем или братом и не хотите, ощутить на себе судьбу вдовы и матери этого украинского солдата — объясняйте ему, что единственный способ сохранить свою жизнь — сдаться в плен, — говорится в публикации.
Российские военнослужащие также обнаружили в приграничной части Суджи в Курской области боевую бронированную машину «Козак», которая стала «металлическим гробом» для бойца ВСУ.
Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ нашли в зоне специальной военной операции скелетированные останки украинского военного. Опознать украинского солдата, чьи останки будут направлены в российский морг, можно было только с помощью специального генетического теста.