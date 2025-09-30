Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил о слабости России перед Европой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 30 сентября, заявил, что Европа якобы сильнее России «во всех измерениях», и пообещал сбивать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 30 сентября, заявил, что Европа якобы сильнее России «во всех измерениях», и пообещал сбивать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны.

При этом политик раскритиковал позицию отдельных стран — членов Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за дронов.

— Мы (Европа — прим. «ВМ») сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба, — подчеркнул венгерский премьер в подкасте Harcosok Órája.

22 сентября работу аэропорта Копенгагена приостановили в связи с обнаружением нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Местные правоохранители сообщили, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных беспилотников.

27 сентября в СМИ появилась информация о том, что представители Североатлантического альянса собирают усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после случаев с якобы зафиксированными в воздушном пространстве Дании беспилотниками.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше