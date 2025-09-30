Орбан заявил о слабости России перед Европой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 30 сентября, заявил, что Европа якобы сильнее России «во всех измерениях», и пообещал сбивать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны.
При этом политик раскритиковал позицию отдельных стран — членов Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за дронов.
— Мы (Европа — прим. «ВМ») сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба, — подчеркнул венгерский премьер в подкасте Harcosok Órája.
22 сентября работу аэропорта Копенгагена приостановили в связи с обнаружением нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Местные правоохранители сообщили, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных беспилотников.
27 сентября в СМИ появилась информация о том, что представители Североатлантического альянса собирают усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после случаев с якобы зафиксированными в воздушном пространстве Дании беспилотниками.