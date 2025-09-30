Турбизнес Беларуси предлагает выработать правила игры для сферы активного туризма

«Наш туризм вырос: если десять лет назад речь шла о сотнях байдарок, то теперь их тысячи. К ним добавились сапборды, квадроциклы, глэмпинги, кемпинги и целые маршруты приключенческого отдыха. Активный туризм стал точкой роста, которую государство должно видеть. Настало время выработать правила игры, которые позволят бизнесу развиваться, а государству получать налоги и экономический эффект», — отметил предприниматель в сфере туризма Евгений Апанасевич.