Турбизнес Беларуси предлагает выработать правила игры для сферы активного туризма

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский союз туриндустрии (РСТИ) провел в Минске первую встречу представителей сегмента активного туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РСТИ.
Мероприятие объединило организаторов сплавов, владельцев глэмпингов и агроусадеб, арендодателей спортивного и пляжного оборудования, площадок для кемперов и караванеров, компаний, работающих с ванлайферами. Участники собрались, чтобы консолидировать усилия и обсудить актуальные вопросы развития отрасли.
По словам предпринимателей, активный туризм в Беларуси давно вышел за рамки «три байдарки и три палатки». Сегодня это десятки тысяч клиентов за сезон, миллионы рублей налогов и ощутимый вклад в экономику регионов.
«Наш туризм вырос: если десять лет назад речь шла о сотнях байдарок, то теперь их тысячи. К ним добавились сапборды, квадроциклы, глэмпинги, кемпинги и целые маршруты приключенческого отдыха. Активный туризм стал точкой роста, которую государство должно видеть. Настало время выработать правила игры, которые позволят бизнесу развиваться, а государству получать налоги и экономический эффект», — отметил предприниматель в сфере туризма Евгений Апанасевич.
Сегодня туризм включен в национальную стратегию, а интересы бизнеса совпадают с целями государства. Но развитию мешают устаревшие нормы: от организации сплавов и ограничений в период нереста рыбы до аренды земель, вывоза мусора из кемпингов и проведения мероприятий на агроусадьбах.
Организаторы сплавов жалуются: сезон открывается в мае, когда спрос максимален, но действующие правила фактически блокируют работу из-за нереста. «Май — полноценный сезон, но нормы писались без учета реалий активного туризма», — отмечают предприниматели.
Владельцы глэмпингов и кемпингов упираются в другую стену: отсутствует правовой статус, нет классификации объектов, возникают сложности с арендой земли. Чаще всего бизнесу предлагают заброшенные лагеря или санатории, требующие огромных вложений, или участки лесфонда с жесткими ограничениями. В итоге нет доступа к коммуникациям, вывозу мусора, благоустройству.
Схожая ситуация и в агротуризме. Все чаще звучат предложения запретить агроусадьбам проводить спортивные мероприятия: мол, этим должны заниматься только специально обученные люди.
По мнению РСТИ, не нужны запреты, нужен контроль. «Мы не просим льгот, сами предлагаем цивилизованные решения: готовы инвестировать в благоустройство, ставить мусорки, проводить дороги, платить налоги, создавать рабочие места. Но для движения вперед нужны понятные правила, учитывающие специфику отрасли», — отмечают предприниматели, добавив, что без этого Беларусь рискует потерять позиции.
В качестве одного из решений на встрече обсуждалось создание Комитета активного туризма при Республиканском союзе туриндустрии. Он должен объединить рынок, выработать единые позиции и наладить системный диалог с государством. Следующий шаг — региональные встречи с местными игроками и формирование предложений по развитию. -0-