Скончалась народная артистка России Римма Белякова

Народная артистка России, актриса, театральный педагог Римма Белякова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Саратовской государственной консерватории имени Собинова.
Представители культурного учреждения отметили, что Белякова была не только выдающейся актрисой, но и мудрым педагогом, воспитавшим многих блестящих артистов, и прекрасным человеком, который навсегда останется в сердцах коллег.
— Светлая память о Римме Ивановне Беляковой. О времени прощания будет объявлено дополнительно, — передает официальный Telegram-канал консерватории.
Римма Белякова получила профильное образование в школе-студии Московского Художественного театра имени Чехова и в 1961 начала свой творческий путь на сцене Смоленского драматического театра. Уже с 1968 года она стала выступать в Саратовском академическим театре драмы, на сцене которого создала свыше 40 ярких образов.
Она также посвятила себя педагогике в Саратовском театральном училище, с 1985 года возглавила кафедру мастерства актера, а в 1993 году получила звание профессора. Беляковой в 1972 году было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2007 году — народной артистки России. Она была награждена орденом Почета, а ее педагогический талант был отмечен премией «Золотая маска» и премией имени Царева.