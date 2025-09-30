Скончалась народная артистка России Римма Белякова

Она также посвятила себя педагогике в Саратовском театральном училище, с 1985 года возглавила кафедру мастерства актера, а в 1993 году получила звание профессора. Беляковой в 1972 году было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2007 году — народной артистки России. Она была награждена орденом Почета, а ее педагогический талант был отмечен премией «Золотая маска» и премией имени Царева.