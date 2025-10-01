На матч «Балтики» и «Акрона» организовали специальные шаттлы

Игра пройдёт в среду, 1 октября, в Калининграде. Шаттлы будут курсировать от «Ростех Арены» до Южного и Северного вокзалов. С остановки от стадиона автобусы будут готовы отправиться в 21:45, говорится в сообщении.
