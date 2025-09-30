Грибы-слизевики с яркой желтой окраской появились в Подмосковье

10 сентября в столице появились серно-желтые трутовики. Этот гриб паразитирует на деревьях и растет с середины мая до конца сентября. Его шляпка может достигать 40 сантиметров в диаметре и иметь оттенки от желтого до оранжевого. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что гриб хорошо виден из-за яркого окраса и съедобен, но его не стоит есть, если его нашли на хвойных деревьях.