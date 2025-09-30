Ричмонд
Грибы-слизевики с яркой желтой окраской появились в Подмосковье

Жители Подмосковья нашли в лесах грибы-слизевики Фулиго гнилостные с яркой желтой окраской — они растут на пнях и выделяются своим цветом среди остальных грибов.

— В Подмосковье появились грибы-слизевики Фулиго гнилостные с яркой желтой окраской, — передает Telegram-канал «ТАСС / Москва».

Этот вид грибов считается несъедобным.

17 сентября представители национального парка «Лосиный Остров» сообщили, что на территории заповедника вырос редкий краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Его нашли сотрудники научного отдела во время планового осмотра территории. Ежовик отличается от других грибов и растений характерной формой плодового тела, которая похожа на белый коралл или морскую губку — благодаря ей он получил свое название.

10 сентября в столице появились серно-желтые трутовики. Этот гриб паразитирует на деревьях и растет с середины мая до конца сентября. Его шляпка может достигать 40 сантиметров в диаметре и иметь оттенки от желтого до оранжевого. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что гриб хорошо виден из-за яркого окраса и съедобен, но его не стоит есть, если его нашли на хвойных деревьях.