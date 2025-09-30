Раскол мира и страшный голод: обнаружено предсказание Ванги на 2026 год

Так, особая роль в пророчествах отведена Китаю, который продолжит усиливать позиции. Страны Запада в то же время окажутся в глубоком кризисе. Кроме того, прорицательница утверждала, что уже в ближайшем будущем человечество столкнется с голодом. Она предсказывала, что урожаи снизятся, продукты станут недоступными для значительной части населения, а люди начнут жесткую борьбу за еду, передает издание «Пронедра».