Раскол мира и страшный голод: обнаружено предсказание Ванги на 2026 год

Прорицательница Вангелия Гуштерова, более известная как Ванга, сделала несколько предсказаний на 2026 год. Ясновидящая говорила, что в мире грядет масштабный раскол, который приведет к появлению новых альянсов и перераспределению политического влияния.
Так, особая роль в пророчествах отведена Китаю, который продолжит усиливать позиции. Страны Запада в то же время окажутся в глубоком кризисе. Кроме того, прорицательница утверждала, что уже в ближайшем будущем человечество столкнется с голодом. Она предсказывала, что урожаи снизятся, продукты станут недоступными для значительной части населения, а люди начнут жесткую борьбу за еду, передает издание «Пронедра».
Индийская ясновидящая Арчена Нагабушанми, чьи предсказания славятся удивительной точностью, уверена в том, что военный конфликт между Россией и Украиной может подойти к концу уже в 2026 году. Однако прорицательница предупреждает, что «будущее не высечено в камне».
Певица Екатерина Чупринина, более известная под сценическим псевдонимом Катя Лель, рассказала о пророческом сне, в котором она в образе России узнала о скорой победе в специальной военной операции на Украине.