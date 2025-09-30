Прощание с умершим в спортзале 49-летним звездой КВН Имановым прошло в Баку

В Баку во вторник, 30 сентября, состоялось прощание с азербайджанским актером и участником команды КВН «Парни из Баку» Джабиром Имановым. В траурном мероприятии приняли участие родственники, близкие, друзья и коллеги артиста. Об этом сообщил местный портал Oxu.
Проститься с актером пришли многие деятели культуры Азербайджана. Журналисты отметили, что творчество Иманова стало важной частью культурного наследия страны, передает «Российская газета».
О смерти Джабира Иманова стало известно 29 сентября — азербайджанский артист умер в возрасте 49 лет от сердечного приступа. Согласно информации журналистов, актер внезапно потерял сознание в спортзале в Баку. Друзья попытались оказать ему первую помощь, включая массаж сердца. Позднее помощь попытались оказать и прибывшие на место случившегося медицинские работники, но им не удалось спасти мужчину. Он скончался спустя 40 минут после того, как потерял сознание.
Джабир Иманов играл в КВН в период с 1992-го по 2001 год. Он стал чемпионом КВН в 1992 году, получил Летний кубок в 1995-м и титул обладателя «Чемпиона века» в 2000 году.