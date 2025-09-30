Прощание с умершим в спортзале 49-летним звездой КВН Имановым прошло в Баку

О смерти Джабира Иманова стало известно 29 сентября — азербайджанский артист умер в возрасте 49 лет от сердечного приступа. Согласно информации журналистов, актер внезапно потерял сознание в спортзале в Баку. Друзья попытались оказать ему первую помощь, включая массаж сердца. Позднее помощь попытались оказать и прибывшие на место случившегося медицинские работники, но им не удалось спасти мужчину. Он скончался спустя 40 минут после того, как потерял сознание.