Закон о наливайках запустил волну закрытий баров в Петербурге

Часть представителей общепита рассматривает уход в неофициальный режим работы — закрытые входы и отсутствие вывесок — с расчетной минимальной выручкой для выживания порядка 20 тыс. руб. в день. Новое регулирование запрещает торговлю пивом и сидром после 22:00 в заведениях, не соответствующих критериям по площади и оснащению, что, по словам рестораторов, приведёт к сокращению числа легальных баров небольшого формата.