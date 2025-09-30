Умерла Римма Белякова, профессор, народная артистка РФ

Умерла народная артистка РФ, профессор Римма Белякова. Ей было 88 лет. Об этом сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова.
«Коллектив Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова с глубоким прискорбием извещает о кончине народной артистки Российской Федерации, профессора Риммы Ивановны Беляковой», — говорится в некрологе.
В вузе уточнили, что прощание с артисткой состоится в фойе большого зала Саратовской консерватории 2 октября в 10.00 утра по местному времени.
В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что имя артистки навсегда вписано в историю отечественного театра. Он отметил ее талант и преданность профессии.
