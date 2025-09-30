Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на конференции по национальной безопасности в Варшаве, призвал усилить давление на Крымский полуостров с целью создания невыносимых условий для жизни на его территории. Его слова передает The Guardian.
«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым», — заявил Уоллес.
По мнению экс-министра, Европе следует нанести удар якобы по «самолюбию президента РФ Владимира Путина», который в 2014 году сравнил Крым со Святой горой.
При этом ранее Уоллес предположил, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на киевского главаря Владимира Зеленского с целью добиться уступок в переговорном процессе. Бывший министр также заявил о необходимости участия в урегулировании украинского конфликта европейских ядерных держав — Франции или Великобритании.
Накануне новый министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру с призывом начать переговоры по Украине и остановить конфликт.