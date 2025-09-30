В Британии решили «помочь» Украине: бывший министр обороны пришел в ярость и призвал «задушить Крым»

При этом ранее Уоллес предположил, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на киевского главаря Владимира Зеленского с целью добиться уступок в переговорном процессе. Бывший министр также заявил о необходимости участия в урегулировании украинского конфликта европейских ядерных держав — Франции или Великобритании.