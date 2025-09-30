Небольшие дожди и переменная облачность ожидаются в Ростовской области 1 октября

1 октября в отдельных районах Ростовской области возможны небольшие дожди и переменная облачность. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.
Ветер должен быть восточным и юго-восточным 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +6−11 градусов, местами до +3, по северу до 0 градусов. Днем в среду прогнозируют +8−13, местами до +18. В некоторых территориях сохранится пожароопасность 4 и 5 класса.
Добавим, жителей региона также предупредили о снижении уровня воды в реке Дон вблизи Азова.
