Эксперт сообщила об онкологических рисках у Навроцкого из-за употребления снюса

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не считает свою привычку употреблять снюс (сосательный табак) в публичных местах проблемой. Однако, заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева, рассказал о серьезных рисках для здоровья, связанных с употреблением снюса.
По ее словам, несмотря на отсутствие дыма, снюс содержит высокие дозы никотина и вызывает такое же сильное привыкание, как и сигареты.
Среди основных опасностей для здоровья, по словам Сысоевой, — риск сердечно-сосудистых осложнений (повышение давления, аритмия, инфаркт, инсульт). Кроме того, постоянный контакт табака со слизистой рта повышает вероятность рака полости рта, пищевода и поджелудочной железы. Врач подчеркнула, что даже если снюс воспринимается как «менее вредная альтернатива сигаретам», его последствия для здоровья ничуть не безобиднее, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
23 сентября в Сети распространилась видеозапись, на которой Навроцкий во время заседаний ООН достал что-то из переданной ему помощником коробочки и положил себе в рот. 30 сентября политик заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса и не видит в этом ничего плохого.