Краснодар обыграл Динамо в серии пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» на своём поле одержал победу над московским «Динамо» в серии пенальти со счетом 4:2 после нулевой ничьей в основное время. Эта победа позволила «Краснодару» набрать 11 очков и гарантировать себе выход в плей-офф «Пути РПЛ».