Краснодар обыграл Динамо в серии пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

«Динамо», имеющее в активе восемь очков, уже не сможет обойти «Краснодар» по показателям личных встреч, учитывая разгромное поражение 0:4 в матче второго тура.
В заключительном туре «Динамо» примет «Крылья Советов», а «Краснодар» на домашнем стадионе сыграет с «Сочи».
Ранее в рамках пятого тура группового этапа Кубка России «Оренбург» одержал важную победу над грозненским «Ахматом». Оренбуржцы набрали 8 очков и заняли второе место в группе А, гарантировав себе выход в четвертьфинал турнира в сетке «Путь РПЛ».
