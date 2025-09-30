Ричмонд
Медведев усомнился в отправке подлодок США к берегам РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение в отправке американских ядерных подлодок к берегам РФ. Об этом политик рассказал в соцсети.

Медведев считает, что подлодки США не отправлялись к берегам РФ.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение в отправке американских ядерных подлодок к берегам РФ. Об этом политик рассказал в соцсети.

«Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он “отправил к российским берегам”, описывая в этой серии, “что они были очень хорошо спрятаны”», — написал Медведев в соцсети X. Он добавил, что разгадка голливудского триллера раскрывается цитатой из советского детективного сериала: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

Медведев жестко отреагировал на угрозы Трампа.

Ранее Трамп уже заявлял, что направлял подлодки к российским берегам. По его словам, эта мера была ответом на упоминание ядерного оружия в заочной дискуссии с зампредом Совбеза Медведевым в соцсетях, передает «Царьград».

