Медведев усомнился в отправке подлодок США к берегам РФ

«Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он “отправил к российским берегам”, описывая в этой серии, “что они были очень хорошо спрятаны”», — написал Медведев в соцсети X. Он добавил, что разгадка голливудского триллера раскрывается цитатой из советского детективного сериала: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».