Дуров рассказал, как его пытались отравить

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что весной 2018 года пережил тяжелое отравление после контакта с подозрительной посылкой, оставленной у его дома. Об этом предприниматель сообщил в интервью Лексу Фридману, опубликованном на его Youtube-канале. По словам Дурова, инцидент произошел в разгар подготовки к запуску блокчейн-проекта TON, когда он собирал средства у инвесторов.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что весной 2018 года пережил тяжелое отравление после контакта с подозрительной посылкой, оставленной у его дома. Об этом предприниматель сообщил в интервью Лексу Фридману, опубликованном на его Youtube-канале. По словам Дурова, инцидент произошел в разгар подготовки к запуску блокчейн-проекта TON, когда он собирал средства у инвесторов.

«Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье… Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — рассказал основатель Telegram в интервью. Он подчеркнул, что после того как открыл дверь своего таунхауса и обнаружил оставленную посылку от «странного соседа», уже через час почувствовал резкое ухудшение самочувствия: боль по всему телу, проблемы с дыханием и потерю сознания.

По словам Дурова, в результате происшествия он был вынужден провести две недели без возможности ходить. Предприниматель уточнил, что жил один и не стал обращаться за медицинской помощью или предавать инцидент огласке, поскольку в тот период для него было важно сохранить фокус на работе с инвесторами и запуске новых проектов. Подробностей о возможных причинах и последствиях отравления он не привел.

