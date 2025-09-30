Дуров рассказал, как его пытались отравить

«Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье… Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — рассказал основатель Telegram в интервью. Он подчеркнул, что после того как открыл дверь своего таунхауса и обнаружил оставленную посылку от «странного соседа», уже через час почувствовал резкое ухудшение самочувствия: боль по всему телу, проблемы с дыханием и потерю сознания.