Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше

ГЕНИЧЕСК, 30 сен — РИА Новости. После освобождения Херсона от боевиков киевского режима, власти региона сделают город еще лучше чем он был, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав России в ответ на вопрос РИА Новости о том, что бы губернатор хотел сказать жителям Херсона.
«Наши сердца сейчас с этим городом. И мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был. Потому что этот город основан на любви! На любви двух великих людей — светлейшего князя Потемкина и императрицы Екатерины Второй», — сказал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что хотел бы сам в третью годовщину воссоединения с Россией оказаться в Херсоне.
«Конечно, же я сам хотел бы в этот день быть именно в городе Херсоне. Вместе с жителями города Херсона. Понимаете, это живое существо. Это дом, который чувствует своих жителей. Которые сейчас, многие, уехали далеко из своего дома. Но они все хотят вернуться домой. Равно как и их дом хочет, чтобы они вернулись», — подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.