Уникальный клад из 48 монет XIV-XV веков был найден в смоленском колодце

В Смоленске, в технических колодцах на улице Соболева, обнаружен уникальный клад, спрятанный предположительно в 1420-х годах. Находку из 48 серебряных монет нашли участники экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).
Большая часть клада (46 монет) — пражские гроши, широко распространенные монеты XIV-XV веков. Среди находок также имеется денарий Великого княжества Литовского времен правления Витовта, на котором изображены «Колюмна» и копье с крестом. Особую ценность представляет крымская монета — данг, отчеканенная в 1419—1420 годах, которая помогла точно датировать время сокрытия клада.
Это уже второй клад литовского периода, обнаруженный в Смоленске. Первый, найденный в 1988 году, был признан одним из крупнейших в России и весил более 12 килограммов, говорится в сообщении.
