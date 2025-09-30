«Отправил самое смертоносное оружие»: Трамп озвучил причину отправки подлодок к берегам России

Американский глава Дональд Трамп подтвердил факт направления атомных подводных лодок к российским территориальным водам. Об этом президент США заявил в рамках встречи с высшим военным руководством страны 30 сентября.
«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — сообщил Трамп.
При это американский лидер заявил, что Соединенные Штаты «опережают Россию и Китай на 25 лет» в технологиях строительства подлодок. Как пояснил Трамп, решение о направлении субмарин было вызвано «обсуждением ядерной» темы.
«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом “ядерное”», — добавил Трамп на совещании под организацией министра обороны США Пита Хегсета.
При этом глава американской администрации пояснил, что размещение подлодок стало ответом на «обсуждение ядерных вопросов». Он также подчеркнул, что обнаружение американских субмарин технически невозможно.
Напомним, что в начале августа Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» после высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
«Я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские слова окажутся чем-то большим», — сказал тогда американский лидер.
Тогда лидер Белого дома призвал Медведева быть осторожнее в высказываниях, указав, что тот «пересекает весьма опасную черту». Поводом стала критика со стороны зампреда Совбеза в адрес американского президента, связанная с сокращением срока ультиматума о введении Вашингтоном дополнительных пошлин против России и ее стран-партнеров.
Медведев в Telegram-канале парировал: пусть вспомнит свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах» и подумает, насколько опасной может быть не существующая в реальности система «мертвая рука».
При этом накануне президент РФ Владимир Путин призвал США обсудить ядерное оружие.