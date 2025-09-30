«Отправил самое смертоносное оружие»: Трамп озвучил причину отправки подлодок к берегам России

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом “ядерное”», — добавил Трамп на совещании под организацией министра обороны США Пита Хегсета.