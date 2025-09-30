Ричмонд
Павел Дуров: Я и сам не знаю количество моих биологических детей

Дуров ответил на вопрос о его биологических и естественно зачатых детях.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров прояснил вопрос о его биологических детях. Он сообщил, что сам не знает их точное количество. Так Павел Дуров заявил в интервью блогеру Лексу Фридману.

Предприниматель напомнил, что «лет 15 назад» стал донором мужских половых клеток. Теперь он не знает, сколько всего у него детей. Бизнесмен сообщил, что столкнулся с проблемами при составлении завещания.

«Правда в том, что я и сам толком не знаю, сколько именно у меня биологических детей… Все становится сложнее, если я могу помочь кому-то завести детей, почему бы и нет. А недавно, когда я работал над завещанием, я понял, что не должен делать различий между детьми, естественно зачатыми, и биологическими детьми, которых я никогда не видел. Если они смогут доказать, что у них общая со мной ДНК, то однажды, может, лет через 30, Они должны будут иметь право на долю моего наследства после моей смерти. И эта новость всех взбудоражила почему-то», — поделился Павел Дуров.

Он также рассказал о своем аресте в Париже. Бизнесмен отметил, что отказался от предложения спецслужб оказывать помощь в цензурировании сообщений в мессенджере Telegram. С этого всё и началось.

