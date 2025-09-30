Павел Дуров: Я и сам не знаю количество моих биологических детей

«Правда в том, что я и сам толком не знаю, сколько именно у меня биологических детей… Все становится сложнее, если я могу помочь кому-то завести детей, почему бы и нет. А недавно, когда я работал над завещанием, я понял, что не должен делать различий между детьми, естественно зачатыми, и биологическими детьми, которых я никогда не видел. Если они смогут доказать, что у них общая со мной ДНК, то однажды, может, лет через 30, Они должны будут иметь право на долю моего наследства после моей смерти. И эта новость всех взбудоражила почему-то», — поделился Павел Дуров.