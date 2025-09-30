Концерт в Донецке ко Дню воссоединения новых регионов прошел под землей

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Торжественный концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ прошел на подземном паркинге в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках празднования Дня воссоединения новых регионов с РФ активисты «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР организовали концерт на подземном паркинге в Донецке. Также под землей была проведена выставка архивных фотографий, посвященная освобожденным городам ДНР, состоялся показ документальных фильмов, работали интерактивные зоны для молодежи.
На концерте выступил российский артист «Рем Дигга», автор и исполнитель из Донецка Илья Дослов, группа «Между нами», вокалист Томас Микиани и вокальная сборная республиканского университета «ДонНАСА».
«Сегодня у нас проходит концерт в честь праздника, Дня воссоединения Донбасса с Россией. ДНР долго стремилась стать частью Российской Федерации… Знаете, это действительно праздник, но праздник со слезами на глазах. Мы помним и чтим память всех тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы сегодня молодежь могла праздновать… Для нас это была самая главная цель и мечта. И уже третий год, когда мы можем сказать, что мы часть Российской Федерации», — сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
По его словам, где бы ни находилась молодежь республики, она демонстрирует то, что она «заряжена». Молодежь продолжает ходить в школы, университеты, добывает новые знания и получает новые возможности в рамках самых различных мероприятий, добавил врио министра.
«Для меня это большая честь, что меня пригласили, что меня так поддержали люди. Я здесь как дома, считаю, мне можно так сказать… Самые положительные эмоции получил, я очень рад, что приехал», — сказал «Рем Дигга», отвечая на вопрос РИА Новости.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23−27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.