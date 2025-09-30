Кипр приостановил прием заявок на визу в РФ до 3 октября

Кипрские консульства в России приостанавливают прием заявок на визы до 3 октября, следует из заявления на сайте посольства республики в Москве.
«С 29 сентября по 3 октября консульство не будет принимать заявления на визу», — говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, посольство республики в российской столице будет открыто в указанные даты с 15:00 до 16:00 мск только для выдачи паспортов.
Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров РФ назвали фейком появившиеся в Сети сообщения об «урезанных шенгенских визах».