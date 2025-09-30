Что изменится в России с 1 октября 2025 года: рост зарплат бюджетников и не только

С 1 октября финансовые организации окажутся должными предоставлять кредитные каникулы до полугода самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса. Предел заемной суммы для подобной льготы для первых — 10 миллионов рублей. Для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов, а для средних — миллиард рублей.