Что изменится в России с 1 октября 2025 года: рост зарплат бюджетников и не только

Второй осенний месяц — это не только период сильных похолоданий. Изменения в законах России с 1 октября 2025 года затронут пенсионеров, бюджетников, инвалидов первой группы, реализаторов и продавцов стройматериалов, самозанятых и многих других.
Изменения в социальной сфере
Нововведения коснутся пенсионеров, получателей социальных выплат, федеральных бюджетников и инвалидов первой группы.
- С 1 октября граждане окажутся вправе получать пенсии и соцвыплаты в цифровых рублях. Все, что потребуется, — согласие на открытие такого счета в банке через приложение.
- С первого дня месяца на 7,6% проиндексируют заработные платы федеральных бюджетников. При этом увеличатся не только оклады, но и положенные сотруднику надбавки.
- С 1 октября пенсионерам на портале госуслуг присвоят персональные QR-коды, которые по юридической силе окажутся равными бумажным пенсионным удостоверениям.
- С 9 октября социальные работники через портал госуслуг запустят опрос о качестве ухода за инвалидами первой группы.
Изменения в бизнес-сфере
Нововведения коснутся производителей и продавцов стройматериалов, косметики и спортивного питания и импортеров двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотников.
- Производители и реализаторы стройматериалов, косметики и спортпитания с 1 октября пополнят ряды пользователей системы «Честный знак». С помощью уникальных кодов на продукции покупатели теперь смогут проверять подлинность товаров из этих категорий.
- С первого дня месяца при ввозе в страну двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотников массой до 30 килограммов больше не обяжут платить налог на добавленную стоимость.
Изменения в банковской сфере
С 1 октября финансовые организации окажутся должными предоставлять кредитные каникулы до полугода самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса. Предел заемной суммы для подобной льготы для первых — 10 миллионов рублей. Для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов, а для средних — миллиард рублей.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 октября 2025 года
|Пенсии и выплаты в цифровых рублях
|Потребуется только согласие клиента на открытие такого счета в банке через приложение
|Индексация зарплат федеральным бюджетникам
|При этом на 7,6% увеличатся не только оклады, но и положенные сотрудникам надбавки
|Персональные QR-коды пенсионеров на портале госуслуг
|По юридической силе нововведение окажется равным бумажному пенсионному удостоверению
|Старт опроса о качестве ухода за инвалидами первой группы
|Инициатива начнет реализовываться на портале госуслуг с 9 октября
|Обязательная маркировка стройматериалов, косметики и спортпитания
|Производители и реализаторы товаров этих категорий пополнят ряды пользователей системы «Честный знак»
|Отмена уплаты НДС при ввозе двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотников
|Речь идет об объектах массой до 30 килограммов
|Обязательство предоставлять кредитные каникулы до полугода самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса
|Предел заемной суммы для подобной льготы для самозанятых — 10 миллионов рублей, для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов, а для средних — миллиард рублей