Что изменится в России с 1 октября 2025 года: рост зарплат бюджетников и не только

Нововведения в законодательной системе страны — что ожидать гражданам с 1 октября 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка в розовой футболке и джинсах радостно прыгает на диване
Источник: Freepik.com

Второй осенний месяц — это не только период сильных похолоданий. Изменения в законах России с 1 октября 2025 года затронут пенсионеров, бюджетников, инвалидов первой группы, реализаторов и продавцов стройматериалов, самозанятых и многих других.

Изменения в социальной сфере

Нововведения коснутся пенсионеров, получателей социальных выплат, федеральных бюджетников и инвалидов первой группы.

  • С 1 октября граждане окажутся вправе получать пенсии и соцвыплаты в цифровых рублях. Все, что потребуется, — согласие на открытие такого счета в банке через приложение.
  • С первого дня месяца на 7,6% проиндексируют заработные платы федеральных бюджетников. При этом увеличатся не только оклады, но и положенные сотруднику надбавки.
  • С 1 октября пенсионерам на портале госуслуг присвоят персональные QR-коды, которые по юридической силе окажутся равными бумажным пенсионным удостоверениям.
  • С 9 октября социальные работники через портал госуслуг запустят опрос о качестве ухода за инвалидами первой группы.

Изменения в бизнес-сфере

Нововведения коснутся производителей и продавцов стройматериалов, косметики и спортивного питания и импортеров двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотников.

  • Производители и реализаторы стройматериалов, косметики и спортпитания с 1 октября пополнят ряды пользователей системы «Честный знак». С помощью уникальных кодов на продукции покупатели теперь смогут проверять подлинность товаров из этих категорий.
  • С первого дня месяца при ввозе в страну двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотников массой до 30 килограммов больше не обяжут платить налог на добавленную стоимость.

Изменения в банковской сфере

С 1 октября финансовые организации окажутся должными предоставлять кредитные каникулы до полугода самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса. Предел заемной суммы для подобной льготы для первых — 10 миллионов рублей. Для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов, а для средних — миллиард рублей.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 октября 2025 года

Пенсии и выплаты в цифровых рублях
Потребуется только согласие клиента на открытие такого счета в банке через приложение
Индексация зарплат федеральным бюджетникам
При этом на 7,6% увеличатся не только оклады, но и положенные сотрудникам надбавки
Персональные QR-коды пенсионеров на портале госуслуг
По юридической силе нововведение окажется равным бумажному пенсионному удостоверению
Старт опроса о качестве ухода за инвалидами первой группы 
Инициатива начнет реализовываться на портале госуслуг с 9 октября
Обязательная маркировка стройматериалов, косметики и спортпитания
Производители и реализаторы товаров этих категорий пополнят ряды пользователей системы «Честный знак»
Отмена уплаты НДС при ввозе двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотников
Речь идет об объектах массой до 30 килограммов
Обязательство предоставлять кредитные каникулы до полугода самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса
Предел заемной суммы для подобной льготы для самозанятых — 10 миллионов рублей, для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов, а для средних — миллиард рублей