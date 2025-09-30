Кипр приостановил приём заявок на визу в России до 3 октября

Ранее вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что россияне могут получить визы лишь в пяти европейских странах — Италии, Франции, Испании, Греции и Венгрии. Многие туристы оформляют шенгенскую визу в одной из этих стран. Затем они легально перемещаются в другие государства через транзитные хабы и добираются на машине или поезде.