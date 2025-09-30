Ричмонд
Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 сентября, заявил о критической ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая уже семь дней питается от дизель-генераторов. В своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram, он подчеркнул, что такое длительное использование оборудования не предусмотрено.

Зеленский сообщил, что один из генераторов уже вышел из строя. По его словам, Россия, якобы из-за обстрелов, препятствует ремонту линий электропередачи, ведущих к станции, и восстановлению ее базовой безопасности.

— У нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности, — цитирует украинского лидера Газета.Ru.

23 сентября стало известно, что Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) перевели на резервное питание от дизельных генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения «Днепровская», от которой она работала.

Директор станции по коммуникациям Евгения Яшина в августе говорила, что ситуация на ЗАЭС становится критической из-за почти ежедневных ударов Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку, а такая интенсивность является тревожным признаком.