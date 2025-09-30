Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 сентября, заявил о критической ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая уже семь дней питается от дизель-генераторов. В своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram, он подчеркнул, что такое длительное использование оборудования не предусмотрено.