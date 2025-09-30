«Отказало сначала зрение»: Дуров рассказал по попытке его отправить в 2018 году

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о попытке своего отравления в 2018 году. По его словам, инцидент произошел в арендованном таунхаусе, где он проживал вместе со «странным соседом».
«И он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо, я почувствовал боль по всему телу… Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать, и всё это сопровождалось очень острой болью», — поделился Дуров в беседе с американский блогером Лексом Фридманом.
При этом Дуров уточнил, что он чувствовал. По его словам, это явно был «конец жизни».
Беседа Дурова и Фридмана длилась около 4-х часов.
Сам Фридман в Telegram-канале отметил, что эта беседа стала одной из самых захватывающих и глубоких в его жизни.
По словам блогера, они с Дуров обсудили почти все — от его взглядов на свободу и противостояния государственной бюрократии до тонкостей работы спецслужб, загадок человеческой психологии, математических теорий, криптографии, принципов превосходного инжиниринга и дизайна, проблем образования, семейных ценностей и его личной философии жизни.
Накануне Дуров рассказал, сколько у него биологических и естественно зачатых детей.