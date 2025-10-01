Вдова режиссера Григория Чухрая Ираида умерла в возрасте 105 лет

Вдова легендарного режиссера Григория Чухрая Ираида скончалась в возрасте 105 лет. Прощание пройдет в Москве, на церемонию пустят только членов семьи и близких друзей. Чухрай пережила своего супруга почти на четверть века. Они были в браке почти 60 лет. Познакомились на танцах в Ессентуках перед самой оккупацией города, поженились ближе к концу войны, переехали в Москву, вырастили двоих детей и вместе вошли в историю кино. Каким был их жизненный путь — в материале «Газеты.Ru».