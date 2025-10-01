«Итальянский народ должен быть благодарен русским»

Решение властей запретить итальянцам ездить в РФ могло бы подвигнуть Пупо просить российское гражданство. Итальянский певец и композитор признается, что ничего и никого не боится, может послать дипломатов, приказывающих ему делать неприемлемые заявления. Автор хита Gelato Al Cioccolato готов выступить на «Интервидении» и споет «Калинку» на сольном концерте 4 октября на «Live Арене» в Москве. Об этом Пупо рассказал в интервью «Известиям» накануне визита в Россию.
«С самого детства у меня была сильная тяга к женщинам».
— 11 сентября вы отмечали юбилей, вам исполнилось 70 лет. Какие ощущения, когда возраст начинается не на 6, а уже на 7? Привыкли или гоните от себя эту неизбежность?
— Я до сих пор чувствую в себе энергию 30-летнего. Я организовал вечеринку с более чем 2 тыс. гостей. Это была огромная радость. Говорят, что старость — это неприятно, но давайте не забывать, что альтернатива старости гораздо хуже.
Фото: пресс-служба АО «КРОКУС’Певец Пупо.
— Вы боитесь смерти?
— Я ничего не боюсь. Ни смерти, ни чего бы то ни было еще. Я человек, привыкший к сильным эмоциям и готовый столкнуться с любым событием в жизни. Мой характер, самая важная черта, данная мне Небом, — готов ко всему. Я не прихожу в восторг от успехов и не впадаю в уныние из-за неудач.
— Вы прошли большой творческий и жизненный путь. За что вы испытываете чувство гордости?
— Моя самая большая гордость — это то, что я создал большую и прекрасную семью. Начиная с моей мамы, которой сейчас 92 года, и заканчивая моей самой младшей внучкой, Джеммой, которой всего девять месяцев. А между ними — все остальные члены семьи: моя жена, спутница жизни, моя сестра и все остальные внуки и родственники, которые никогда не оставляли меня без любви и уважения. Я очень счастливый человек. Окруженный людьми, которые любят меня и доверяют мне. Они все мной гордятся, и это для меня самая большая гордость.
— Кто-нибудь из ваших внуков думает о музыкальной карьере?
— Да, мой внук Леонардо выступает под псевдонимом CAPALEO. Он пишет песни и очень хорошо поет. Само собой разумеется, я счастлив за него и хочу, чтобы он достиг всех своих целей и осуществил все свои мечты. Однако, хотя я и стараюсь ему немного помогать, не могу быть тем, кто гарантирует ему успех. Он должен будет заслужить его сам, как это делают настоящие артисты. Своими качествами и своей волей. Стать тем, кем стал его дед, будет непросто, но, возможно, будет достаточно и половины того, что сделал я.
Фото: x.comЛеонардо Капаччиоли, внук Пупо.
— Когда вы только начинали свой путь в музыке, на кого хотели быть похожим? Может быть, это Моцарт или Карузо?
— В начале карьеры я хотел играть и петь только для того, чтобы произвести впечатление на девушек и завоевать их. С самого детства у меня была сильная тяга к женщинам, и я был готов на всё, чтобы их покорить. Это была моя единственная цель, когда я начал играть и петь. Я слушал музыку итальянских и зарубежных поп-исполнителей того времени, но классику не слушал. Моцарта, Баха, Бетховена и других я открыл для себя гораздо позже.
«Я соглашаюсь только на 20% поступающих мне предложений о работе».
— В России в последнее время появилась мода на ветеранов сцены. Молодежь открыла для себя опытных артистов с ретрорепертуаром и танцует под эти песни. Теперь старички эстрады стали получать высокие гонорары, началась вторая волна популярности. В Италии есть что-то подобное? Любит ли молодежь песни из прошлого века?
— То же самое происходит и в Италии. Зрелые артисты сейчас переживают сильный ренессанс. Я и сам это замечаю по многочисленным предложениям, которые получаю и которые становятся всё более интересными в финансовом плане. Представьте, сегодня я соглашаюсь только на 20% поступающих мне предложений о работе. Это о многом говорит.
Фото: пресс-служба АО "КРОКУСПевец Пупо.
— Вы на сцене полвека. За это время вы достигли вершины творчества? Или вы еще на пути к пику? И что вы считаете таким пиком?
— По-моему, несмотря на мои 50 лет карьеры, пика творчества я еще не достиг. У меня в столе лежит целая серия новых песен, которые сильно отличаются от того, что люди привыкли слышать от меня, и которые я рано или поздно планирую выпустить. Это очень личные и глубоко интроспективные композиции. Мое истинное поэтическое вдохновение еще не раскрылось. Моей целью всегда был эффект неожиданности, и я, если мне представится возможность, буду удивлять публику до самого конца.
— Вы разгадали секрет хита? Какой должна быть песня, чтобы ее пели годами?
— Секретов нет. А если бы и были, то, раз уж секреты должны оставаться секретами, я бы вам их не раскрыл. Естественно, существует метод работы, который позволяет тебе приблизиться к созданию песни, обладающей качествами для мирового успеха. Выбор слов, например. Не должно быть слишком сложных терминов, лучше, если слова будут часто повторяться в припеве. Ритм тоже важен. Гораздо вероятнее, что мирового успеха добьется песня с быстрым ритмом, а не с медленным. И так далее.
— Когда думаешь о танцующем под итальянскую музыку человеке, сразу вспоминаешь Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», где он, танцуя в бочке, давит виноград. Вам никогда не хотелось посоревноваться с Адриано Челентано в батле?
— Адриано Челентано непобедим во всем. Он мой дорогой друг, и мы с ним много лет работаем с одними и теми же людьми. Артистические данные Адриано превосходны. Он номер один. И как певец, и как актер. На сцене он может делать что угодно, и никто не сделает это лучше и естественнее него. Единственное, чего он не умеет, а я умею точно лучше него, — это писать песни.
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev/Russian LookАдриано Челентано.
— В 1980 году вы принимали участие в Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо и заняли 3-е место c песней Su di noi. Победил тогда Тото Кутуньо с Solo noi. И, несмотря на то что тогда вы не были лауреатом, ваша песня по сей день любима. Как вам кажется, время красивых мелодий, которое было в 1980-е, может вернуться?
— Мелодии прошлых лет никогда не вернутся. Может, вернутся их новые версии, но мир, по естественному ходу вещей, никогда ни в одной области не возвращается назад. Наша музыка, музыка 1980-х, до сих пор в моде, потому что с ней произошло то же, что и с классической, оперной музыкой. В определенный момент круг замкнулся и начались повторы. В самом деле в театрах по всему миру до сих пор ставят оперы, написанные с конца XVIII до конца XIX века. А более современные оперы не имеют такого же успеха. Вот что случилось и с популярной музыкой 1980-х. И если я вот уже 50 лет езжу по миру и пою те же песни, значит, на то есть причина.
— Конкурс в Сан-Ремо один из старейших музыкальных форумов в Европе. Там стали знаменитыми Адриано Челентано, Matia Bazar, Тото Кутуньо, Риккардо Фольи, Аль Бано и Ромина Пауэр, Ricchi e Poveri, Эрос Рамаззотти, Джанни Моранди. А сейчас победителей Сан-Ремо мало кто знает. В чем проблема?
— Проблема исключительно в песнях. Песни, которые последние несколько лет участвуют в фестивале в Сан-Ремо, не подходят для международного поп-рынка. Круг подходящих для мирового успеха композиций открылся в конце 1950-х песнями вроде Volare. А закрылся в 1990-х песнями Эроса Рамаззотти и Лауры Паузини. И между ними были мы — я, Кутуньо и так далее. Сейчас мы находимся в периоде повторов, который, я убежден, продлится еще довольно долго.
Фото: Getty Images/Mondadori PortfolioДоменико Модуньо исполняет песню Volare на VIII Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо. Сан-Ремо (Италия), 1 февраля 1958 года.
— Победители Сан-Ремо становились представителями Италии на «Евровидении». Скажите, если бы вам сейчас предложили выступить там, вы бы согласились?
— Я с огромным удовольствием принял бы участие в «Евровидении». Это одно из моих профессиональных мечтаний.
— Как вы отреагировали, когда Россия организовала «Интервидение»?
— Россия поступает абсолютно правильно, организуя свои собственные мероприятия. Более того, если меня захотят пригласить на одно из них, я всегда готов. Я свободный человек и свободный художник.
«Я попросту послал их куда подальше».
— Перед прошлым приездом в Россию вы писали в своем Telegram-канале, что готовы отправиться «в окопы» ради «дела мира». А как вы себе это представляете?
— Мои слова были провокацией. Я не имею ни малейшего понятия, что такое окоп, и никому не пожелаю там оказаться. Моя линия фронта — это фронт моих собственных выборов. На практике я никогда не приму того, чтобы другие выбирали за меня. В этом смысле, чтобы защитить то, во что я верю, а значит, и защитить мир, я готов брать на себя любые риски.
Фото: пресс-служба АО «КРОКУС’Певец Пупо.
— Когда мир ополчился на Россию, вы поддержали нашу страну. Даже спели на русском языке песню на музыку Александра Зацепина «Есть только миг». Видео завирусилось в интернете. В России оценили вашу поддержку. А что вам говорят на родине? Осуждают ли за то, что вы на стороне русских?
— Конечно, итальянское правительство не согласно с моим выбором, но есть миллионы итальянцев, которые мыслят так же, как и я. Они считают, что ни одна из форм искусства, культуры и даже спорта не должна подвергаться санкциям или запретам. Я всегда любил русский народ. Еще с тех времен, когда я и подумать не мог, что однажды эти замечательные люди щедро ответят мне взаимностью. Сказав это, добавлю: я иду своей дорогой и со своими убеждениями, и пока не примут государственный закон, который запретит итальянским гражданам ездить в Россию, я буду следовать своему идеалу. Если такой закон примут, тогда я решу, соблюдать ли его. В крайнем случае попрошу российское гражданство.
— В Бельгии отменили ваши концерты из-за выступлений в России. А консул Италии в Льеже Доминик Петта сказал журналистам о вас: «Он пошел петь в Кремль, получив деньги от государства, которое нападает на другое и угрожает Европе. Что для меня неприемлемо». А что бы вы ответили консулу? Была ли у вас возможность после выступить в Бельгии?
— Отмена того концерта, как и отмена концерта в Литве и других местах, — это недопустимое проявление высокомерия. Перед отменами от меня требовали сделать заявления в соответствии с их дипломатическими указаниями. Я же не принимаю приказов ни от кого. Я попросту послал их куда подальше, заявив, что отныне и до тех пор, пока не восстановится справедливый баланс, не желаю больше петь в их странах.
Фото: пресс-служба АО «КРОКУС’Певец Пупо.
— А есть ли в вашей биографии страница, которую вы бы хотели переписать?
— Нет, я не хочу ничего переписывать. С гарантией такого же конца жизни я бы всё повторил. Даже крупные ошибки. Однако без этой гарантии кое-чего я, возможно, избежал бы. Азартных игр, например.
— Во время пандемии коронавируса российские врачи и МЧС отправились в Италию и спасали там население целых городов. Оказывая помощь, они тоже погибали от болезни. Неужели те, кому спасли жизнь, сейчас не помнят добра?
— Это правда, итальянский народ должен быть благодарен за это русским. Но, как я уже говорил, проблема не в итальянцах. Они ценят и любят русских, как и русские — итальянцев. Реальная проблема — это правительство. Оно самое большое препятствие.
«История, связанная с Валерием Гергиевым, — это позор».
— Летом российский дирижер Валерий Гергиев должен был выступить в Королевском дворце в Казерте на юге Италии. Этот концерт с симфоническим оркестром Театра Верди из Салерно в рамках фестиваля Un'Estate da Re должен был стать первым шагом на встречу Италии и России. Что вы почувствовали, когда выступление всемирно известного дирижера отменили?
— История, связанная с Валерием Гергиевым, — это позор. Отмена его выступления стала несправедливостью. Подобное отношение крайне далеко от моего понимания всего, что касается искусства и культурного обмена между народами.
Фото: ИЗВЕСТИЯАфиша концерта Гергиева.
— Несколько лет назад вы были членом жюри в музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», где певцы из разных стран поют патриотический репертуар. За что вы полюбили русские песни о войне?
— Да, я влюблен в этот жанр песен. Они передают мне сильные и искренние эмоции, до слез. В этих песнях — вся душа и сердце тех, кто искренне отдал свою жизнь за идеалы мира и свободы. Против любого произвола и коррупции. Это сильные идеалы, которые я чувствую в русском народе и по сей день.
— Кто из российских артистов вам интересен? С кем бы вы хотели спеть дуэтом?
— У меня уже были дуэты с некоторыми российскими исполнителями. Я пел с Лолитой, Каем Метовым, Юрием Лозой, с Юлей Началовой и другими. Однако я бы с удовольствием записал хороший дуэт на классическую русскую песню с Львом Лещенко.
Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий СамолыгоПевец Пупо и Юрий Лоза.
— 4 октября вы выступите с сольным концертом на «Live Арене» в Москве в рамках Всемирного тура Pupo. Чем удивите поклонников?
— 4 октября станет одним из самых важных и значимых этапов моего мирового турне. Я благодарю моего брата и друга Юрия Костина за то, что он стал организатором этого концерта. Я буду в Москве с моей оригинальной группой, и вместе мы постараемся донести посыл любви. Главными героями концерта станут в первую очередь мои знаменитые хиты. От Gelato al Cioccolato до Un amore grande, через Lo devo solo a te, Burattino Telecomandato, La Notte, Sarà perché ti amo, которую я написал для Ricchi e Poveri, и до новых песен Insieme и Penso a te. Я также спою мою любимую русскую песню «Калинка» и Bella Ciao.
Этот концерт будет посвящен любви между Россией и Италией, чтобы все русские знали, что мы, итальянцы, любим их. Я повторю много раз во время концерта, что итальянцы любят русских.