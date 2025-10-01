«Итальянский народ должен быть благодарен русским»

— Мелодии прошлых лет никогда не вернутся. Может, вернутся их новые версии, но мир, по естественному ходу вещей, никогда ни в одной области не возвращается назад. Наша музыка, музыка 1980-х, до сих пор в моде, потому что с ней произошло то же, что и с классической, оперной музыкой. В определенный момент круг замкнулся и начались повторы. В самом деле в театрах по всему миру до сих пор ставят оперы, написанные с конца XVIII до конца XIX века. А более современные оперы не имеют такого же успеха. Вот что случилось и с популярной музыкой 1980-х. И если я вот уже 50 лет езжу по миру и пою те же песни, значит, на то есть причина.