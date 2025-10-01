Что можно и нельзя делать в Аринин день 1 октября, который называют Шиповница

Православная церковь 1 октября вспоминает святых Ирину (Арину). В народе отмечают Аринин день, или день Арины Шиповницы. К слову, в названный день было принято собирать шиповник.
Что нельзя делать 1 октября.
Не следует стричь волосы. Предки верили, что подобным можно укоротить судьбу. Запрещено ходить в гости, звать гостей. Считалось, что это могло привести к спорам.
Что можно делать 1 октября.
По традиции, 1 октября было принято собирать шиповник, делать из него заготовки. Считалось, что в его плодах накапливалось большое количество витамина С.
Согласно приметам, журавли, которые не улетели на юг, предвещают мягкую и короткую зиму. К слову, какой будет погода 1 октября, такой она окажется и 1 апреля.
Тем временем Белгидромет сказал, какой будет погода с 1 по 5 октября в Беларуси: «Продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения, но к выходным потеплеет».
Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.
А еще мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.