Народный календарь. Почему на Кондрата да Ипата, 4 октября, нельзя лениться

Православные 4 октября чтут память апостола Кондрата Афинского, а также священномучеников епископа Ипатия и пресвитера Андрея. В народе этот день прозвали Кондрат да Ипат.
В эту дату начинали молоть и обрабатывать зерно. Считалось, что этот день нужно провести в работе и труде, чтобы привнести в жизнь благополучие. По этой же причине 4 октября ни в коем случае нельзя лениться, так как это приведет к разорению. Также на Кондрата да Ипата старались удобрять землю и не ссориться на работе.
Приметы погоды:
Если на небе пасмурно — солнца не будет еще месяц.
Подул сильный ветер — зима будет суровой.
Если вечером стало теплее — зима будет снежной.
Если листья на березах желтеют сверху вниз — жди ранней и теплой весны.
Именины отмечают: Нестор, Осип, Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Евсей, Дмитрий, Иосиф, Иван, Кондратий, Константин, Лаврентий.