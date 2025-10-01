Народный календарь. Почему на Кондрата да Ипата, 4 октября, нельзя лениться

В эту дату начинали молоть и обрабатывать зерно. Считалось, что этот день нужно провести в работе и труде, чтобы привнести в жизнь благополучие. По этой же причине 4 октября ни в коем случае нельзя лениться, так как это приведет к разорению. Также на Кондрата да Ипата старались удобрять землю и не ссориться на работе.