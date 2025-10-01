Международный день музыки и День гулянья по улицам исчезнувших городов: какие праздники отмечают в России и мире 1 октября

В День гулянья по улицам исчезнувших городов принято отправляться на руины некогда процветающих населенных пунктов, например в Вавилон или Мачу-Пикчу. Однако можно и просто погулять по историческим местам своего города, ведь раньше на его территории могли находиться различные поселения. В этот праздник стоит отправиться в археологический или краеведческий музей, где можно подробно узнать о городах и деревнях, которые в древности были в тех местах, где сейчас располагаются мегаполисы.