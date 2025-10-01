Пугливые чудовища: Helloween ловят монстров, Дэвид Бирн грозит небесам

Эдмунд Шклярский внезапно решил порадовать поклонников настоящим раритетом — оригинальной записью дебютного альбома «Пикника», записанного в 1982 году на студии легендарного Андрея Тропилло. Разумеется, на пленке этот артефакт далекой эпохи сохранился у многих, но пользователи стримингов могли ознакомиться лишь с версией 1993 года, перезаписанной группой для издания на CD. Однако «Дым» возвращается из архива не как музейный экспонат, а как внезапно оживший организм. В этой записи при всем ее вынужденном несовершенстве (а, возможно, и благодаря ему) отчетливо слышно, как молодая самодеятельная группа намечает собственную мифологию — и музыкальную, и текстовую — на плечах титанов: от Pink Floyd до Bauhaus. Всё звучит хрупко, будто склеено наспех: рваные ритмы, плоский, но упрямый бас, гитара, режущая воздух, словно заточка в кармане. И именно эта несовершенность делает альбом по-настоящему живым.