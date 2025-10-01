Славные герои: «Союзмультфильм» выпустит продолжение «Умки», «Ну, погоди!» и «Простоквашино»

После появления новостей о приватизации государством киностудии «Союзмультфильм» и продажи пакета акций Сбербанку сотрудников компании собрали на совещание, рассказал источник «Известий». Руководство сообщило, что изменения не коснутся работы студии, никакого «затягивания поясов» не предвидится, но и зарплаты поднимать не станут. Более того, в ближайшие годы «Союзмультфильм» выпустит несколько крупных проектов, большая часть которых — по мотивам советской классики. Подробности — в материале «Известий».
Матроскин в стиле Паддингтона.
1 января 2026 года в российский прокат выйдет фильм «Простоквашино», режиссером которого стал Сарик Андреасян. А уже через год, по информации «Известий», зрители увидят продолжение истории под рабочим названием «Простоквашино 2: дядя Федор, пес и кот». В новой версии знаменитой повести Эдуарда Успенского роль мальчика сыграет Роман Панков, маму дяди Федора — Елизавета Моряк, папу — Павел Прилучный, а почтальона — Иван Охлобыстин. Кота Матроскина снова озвучит Антон Табаков, который подхватил эстафету от отца и с 2018 года стал официальным голосом героя в продолжении серии мультипликационных фильмов «Простоквашино».
Кроме того, «Союзмультфильм» продолжает работу над полнометражной картиной про молодость кота Матроскина, которая задумывается как приквел к основным событиям. Еще в 2023 году «Известия» первыми написали о планах киностудии. За сценарий отвечает Олег Маловичко, известный по фильмам «Притяжение», «Лед», «Трасса», а также по сериалам «Лихие» и «Метод». Действие картины сосредоточится на событиях до встречи с дядей Федором, Шариком и почтальоном Печкиным.
Фото: пресс-служба Союзмультфильм.
Зрители узнают, как Матроскин научился говорить, обрел дом, встретил профессора и сформировал свою уникальную житейскую философию. По замыслу авторов, Матроскин будет сделан по принципу медведя Паддингтона. Он ходит на задних лапах, полностью одет, участвует в жизни людей, с которыми сталкивается. Ранее сообщалось, что фильм выйдет в прокат в 2027-м, но источник «Известий» сообщил о новой дате — 2028 год. Картина заявлена как продукт собственного производства «Союзмультфильма».
Изменения в релизе коснулись и полнометражного фильма «Ну, погоди!» Ранее сообщалось, что зрители увидят картину в 2028 году, однако, по информации «Известий», первая часть появится в кинотеатрах уже в 2027-м, а продолжение — в следующем.
Фильм про Умку получил другую дату релиза.
Вторая часть будет и у семейного фильма «Умка», релиз которого изначально анонсировали на 3 декабря 2026 года. По новой информации, картина появится в кинотеатрах в 2027 году, а продолжение истории про мальчика Тайкэ и медвежонка Умку выйдет в 2028-м. Главные роли исполняют 12-летний Ярослав Матвеев, Марина Кравец и Павел Прилучный.
— «Кинопоиск» внес ошибочные корректировки, оттуда некоторые издания увели информацию. Информация про 2026 год — неправдивая. Премьера 3 декабря 2027 года, — подтвердила «Известиям» PR-менеджер 1−2−3 production Дарья Даринова.
Фото: СоюзмультфильмКадр из фильма «Умка».
По ее словам, в данный момент создатели активно работают над постпродакшеном первой части и пока не готовы раскрывать детали следующего фильма.
Еще один знаменитый герой получит киноверсию. Речь идет о персонаже Алана Милна и Бориса Заходера Винни-Пухе. «Союзмультфильм» вместе с дистрибьютором «Наше кино» планируют сразу две части анимационной приключенческой комедии. Режиссером первой картины заявлен Василий Ровенский, в главных ролях — Андрей Леонов, Виктор Хориняк, Милош Бикович, Диана Пожарская и Софья Петрова. Оба фильма заявлены в плане на 2027 год.
Также источник «Известий» сообщил, что первая картина из будущей медиафраншизы на основе оригинальной вселенной русских супергероев выйдет в 2028 году. Проект имеет рабочее название «Алая звезда». Ранее было известно, что над проектом работают писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Сергей Волков. Некоторые образы они почерпнули из работ Александра Беляева и Алексея Толстого. Среди персонажей будут не только герои былин и сказаний, но и знаменитые отечественные ученые, в том числе исследователь Сибири Семен Дежнев, инженер Гарин из романа Толстого и Ихтиандр из книги Беляева «Человек-амфибия».
В обсуждении находятся еще шесть проектов: «Попугай Кеша», «Бонифаций», «Незнайка», «Жил-был пес», «Шайбу! Шайбу!» и «Вовка в Тридевятом царстве». Последние два проекта из списка «Союзмультфильм» будет снимать в сопродюсировании с компанией братьев Андреасян. А киноверсии попугая Кеши и льва Бонифация запланированы на 2027 год.
Фото: СоюзмультфильмКадр из мультсериала «Каникулы Бонифация».
Между тем в течение дня ТАСС и РБК удалили информацию о покупке Сбербанком «Союзмультфильма». Хотя ранее именно РБК сообщил о приватизации киностудии государством и последующем контроле акциями банком. По информации СМИ, в рамках сделки в федеральный бюджет было перечислено 1,118 млрд рублей. В публикациях журналисты ссылались на пресс-службу Минфина. Однако позже РБК полностью удалил новость, а ТАСС отредактировал материал.
— Поскольку указанная сделка содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной, мы не можем раскрывать ее детали, — прокомментировала «Известиям» киностудия «Союзмультфильм».
«Известия» направили запросы в Сбербанк и Министерство культуры РФ, но ответа не получили.