Славные герои: «Союзмультфильм» выпустит продолжение «Умки», «Ну, погоди!» и «Простоквашино»

Также источник «Известий» сообщил, что первая картина из будущей медиафраншизы на основе оригинальной вселенной русских супергероев выйдет в 2028 году. Проект имеет рабочее название «Алая звезда». Ранее было известно, что над проектом работают писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Сергей Волков. Некоторые образы они почерпнули из работ Александра Беляева и Алексея Толстого. Среди персонажей будут не только герои былин и сказаний, но и знаменитые отечественные ученые, в том числе исследователь Сибири Семен Дежнев, инженер Гарин из романа Толстого и Ихтиандр из книги Беляева «Человек-амфибия».