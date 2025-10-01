Ирина великая: как директор ГМИИ правила своей империей

Странно, что никто до сих пор, кажется, не снял сериал на манер «Моцарта в джунглях» про амбициозного и гиперответственного директора небольшого музея: как он добывает, у коллег, в церквях, у частных лиц, правдами и неправдами, объекты для выставки; как сочиняет заведомо бесперспективные — не имея права на провал! — предложения «для безвалютного обмена художественными произведениями»; как хватается за голову, узнав, что в картине — на которую несколько лет назад уже протекала крыша — пропороли дыру грузчики; как отчитывается перед смотрящим из органов, почему твои сотрудники приводят в музей иностранцев; как разнимает двух вдов одного художника, затеявших драку из-за наследства — картин — непосредственно в кабинете директора; как ругается с министерством, послом и атташе, требующими выдать на выставку картину, которую выдавать по каким-то причинам не хочется или нельзя, а в случае невыдачи ему грозят тем, что музей никогда и ничего из этой страны больше не получит; как сбегает посреди концерта с собственных «Декабрьских вечеров» после звонка министра, углядевшего в английской и голландской прессе, что на аукционе якобы выставлено несколько штук графики из спорной коллекции Кёнигса, — чтобы срочно вскрыть запасники и посмотреть папку с хранящимися там листами, не украли ли, все ли на месте; как кричит на олухов, которые, зная, что вы договорились с типографией о печати каталога, сегодня последний дедлайн и если не сдать тексты, выставка откроется без каталога, ничего не написали (или, хуже того, написали, а там крамола, из-за которой выставку сразу же закроют, а переделывать некогда); как спасает своих Ренуаров, Ван Гогов и Гогенов, которых повезли на выставку в швейцарском Мартиньи — и которые вдруг, в количестве 55 штук, страховой стоимостью более $1 млрд, оказались арестованными, прямо в фургонах, по запросу имеющей претензии к РФ фирмы.