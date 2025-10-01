Календарь на 1 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Юная инокиня отличалась поразительной твердостью характера, духовной зрелостью и мудростью. Слава о подвижнице распространилась по всей стране. К ней потянулись прихожане — за советом, поддержкой наставлением и исцелением. По преданию Ефросиния обладала пророческим даром: она сумела предвидеть мученическую гибель отца и вторжение татаро-монголов. В 1238 году вражеские полчища действительно вторглись в Русское государство, дошли до Суздаля и практически полностью его уничтожили. В городе уцелела лишь обитель преподобной Евфросинии. После кончины инокини к ее гробу стали приходить верующие, и святая продолжала помогать людям после своего ухода в мир иной. Сегодня мощи преподобной Евфросинии покоятся в Ризоположенском соборе женского монастыря Суздаля.