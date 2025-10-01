«Нечто, что тяжело забыть»: Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году

Создатель Telegram Павел Дуров впервые публично рассказал о случае, когда он, по его мнению, был отравлен.
В интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube, предприниматель сообщил, что весной 2018 года, во время работы над проектом TON, он вернулся домой и обнаружил возле двери посылку от «странного соседа», после чего произошло «нечто, что тяжело забыть».
Через час после этого Дуров почувствовал что его состояние резко ухудшилось. По его словам это был единственный случай когда он думал что умирает. Он описал сильную боль по всему телу, потерю контроля над функциями организма — зрением, слухом, и трудности с дыханием.
— Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб, — цитирует Дурова РИА Новости.
По его словам, после инцидента он не мог ходить две недели. Ранее Дуров избегал этой темы, чтобы не пугать людей, особенно на фоне привлечения инвестиций в его блокчейн-проект.
Кроме того, 24 августа 2024 года в парижском аэропорту задержали Дурова и его 24-летнюю спутницу Юлию Вавилову. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, главной причиной ареста предпринимателя стал его отказ сотрудничать, а не какие-либо политические или иные мотивы.