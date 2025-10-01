Россиян предупредили о включении сирен гражданской обороны 1 октября

Так, например, в Ленобласти сирены начнут звучать в 10:00. Тестирование завершится к 12:00. Произойдет, в том числе, замещение эфира на общероссийских обязательных телеканалах. В Петербурге сирены запустят с 10:30. Жители смогу услышать проверку системы по всему городу, а также по радио. Специалистам важно оценить исправность оборудования и готовность служб к экстренному оповещению жителей в случае реальной угрозы.