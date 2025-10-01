Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о включении сирен гражданской обороны 1 октября

По всей территории России 1 октября прозвучат сирены гражданской обороны для проверки механизмов.

Источник: Комсомольская правда

Граждан РФ предупредили о тестировании системы гражданской обороны 1 октября. По всей стране прозвучат сирены. Об этом напомнили в МЧС России.

Важно подчеркнуть, что проверка проводится регулярно. В городах запустят в действие электросирены и громкоговорители.

Ранее тестирование проводили в марте. Это необходимо для проверки работоспособности элементов системы оповещения.

Так, например, в Ленобласти сирены начнут звучать в 10:00. Тестирование завершится к 12:00. Произойдет, в том числе, замещение эфира на общероссийских обязательных телеканалах. В Петербурге сирены запустят с 10:30. Жители смогу услышать проверку системы по всему городу, а также по радио. Специалистам важно оценить исправность оборудования и готовность служб к экстренному оповещению жителей в случае реальной угрозы.