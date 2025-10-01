«Недавно работал над завещанием»: Павел Дуров поделит наследство между сотнями своих детей

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что когда он работал над завещанием, пришел к осознанию того, что не должен проводить никакого различия между детьми, зачатыми естественным путем и биологическими.
«А недавно, когда я работал над завещанием, я понял, что не должен делать различий между детьми, естественно зачатыми, и биологическими детьми, которых я никогда не видел», — рассказал Дуров в беседе с американский блогером Лексом Фридманом.
Дуров пояснил, что если потенциальные наследники смогут предоставить доказательства их биологического родства через ДНК-тест, то в будущем, возможно через 30 лет, они получат законное право на часть его имущества после его смерти.
Дуров отметил, что размышлял о возможности получения наследниками денег только по достижении ими 18 лет. Однако Дуров пришел к выводу, что более рациональным решением будет распределить своё значительное состояние, которое, вероятно, будет разделено между сотней и более претендентов.
