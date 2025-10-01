В Германии военно-транспортный самолет попал под обстрел: что известно об инциденте

Авиаинцидент произошел в Германии. Вблизи города Целле случилось нападение на военно-транспортный самолет. Его обстреляли с помощью пиротехнических средств, сообщает Spiegel.
По версии журнала, самолет не получил повреждений. Полиция уже начала расследование ЧП. Пока остается загадкой, кто мог напасть на воздушное судно.
«Вскоре после взлета транспортного самолета типа С130 неизвестные выстрелили в направлении него из пиротехники. Самолет не был поврежден, пилоты немедленно оповестили диспетчерскую башни авиабазы», — сказано в статье.
Два дня назад ЧП случилось на территории США. В Техасе разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли пилот и второй член экипажа. Известно, что на борту возникли технические неполадки.